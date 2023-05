Arnold Schwarzenegger prend le contrôle de Netflix (si il pouvait vraiment le faire, histoire d'avoir plus de produits de qualité...), pour la promo de sa série FubarLa vrai bande-annonce de la série.

Quand un père et sa fille découvrent qu'ils travaillent secrètement au sein de la CIA depuis des années, ils réalisent qu'ils ne se connaissent pas. Contraint de faire équipe, ce duo est embarqué dans de dangereuses missions.

posted the 05/26/2023