Inspiré par la célèbre histoire de Pinocchio, Lies of P est un jeu d'action Souls-like se déroulant dans la sombre ville de Kra, au design inspirée de la Belle Époque. Autrefois une ville magnifique, Krat est devenue un cauchemar vivant alors que des marionnettes mortelles se déchaînent et qu'une épidémie balaye la terre. Jouez en tant que P, une marionnette qui doit se frayer un chemin à travers la ville dans sa quête implacable pour trouver Geppetto et enfin devenir humain. Lies of P présente un monde élégant rempli de tension, de systèmes de combat et de personnalisation des personnages complets, ainsi qu'une histoire captivante avec des choix narratifs intéressants car plus il y a de mensonges, plus P devient humain. N'oubliez pas : dans un monde rempli de mensonges, personne ne peut être digne de confiance...

Un aperçu des coulisses du développement de Lies of P, ainsi qu’une présentation détaillée du personnage par le doubleur. Dans la première vidéo, le directeur du projet Ji Won Choi et le directeur artistique Chang Kyu Noh guident les spectateurs à travers ce qu'ils peuvent attendre de l'histoire, des personnages, de l'ambiance, de la direction artistique qu'ils découvriront tout au long de ce jeu Souls-like très attendu.

Dans la deuxième

Dans la vidéo des coulisses, Choi et Roh donnent un aperçu du processus de création minutieux des personnages et du monde du jeu ainsi que de leurs inspirations pour créer l’univers, sous la forme d'une séance de questions-réponses. L'interview vidéo d’Allegra Marland offre une présentation détaillée de Sophia et de la manière dont l’actrice a contribué à donner vie à ce personnage mystérieux. Sophia est unique car elle a acquis des capacités de manipulation du temps après avoir éveillé les véritables pouvoirs d'Ergo. Allegra Marland décrit certaines de ses répliques préférées et comment elle voit le personnage dans le contexte de l'histoire.

En attendant sa sortie le, bah je sais pas, il n'y a pas de date je crois, voici les coulisses de Lies of P.La sortie de Lies of P est prévue chez NEOWIZ sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam en 2023.