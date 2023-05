Le film le plus WTF de l'année se dévoile avec un nouveau trailer (je vais mettre aussi celui disponible en ce moment au cinéma en France), Barbie, avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Le film est réalisée par Greta Gerwig.

Une poupée vivant à "Barbieland" est ostracisée parce qu'elle n'est pas assez parfaite et part dans le vrai monde.

Like

Who likes this ?

posted the 05/25/2023 at 05:04 PM by leblogdeshacka