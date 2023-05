A l'issue du Skulls Showcase organisé par Games Workshop, Focus Entertainment et Saber Interactive sont ravis de présenter un nouvel aperçu spectaculaire de leur prochain blockbuster Warhammer 40,000 : Space Marine 2 , prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Présentée par Rahul Kohli, interprète de Malum Caedo dans Warhammer 40,000: Boltgun et fan inconditionnel de l'univers Warhammer , la cérémonie est l'occasion pour les joueurs du monde entier de découvrir un aperçu des nombreuses hordes de Tyranides qui leur déferleront dessus à la sortie. Préparez-vous à l'affrontement épique avec ce nouveau trailer !







Incarnez l'un des plus grands guerriers de l'Imperium



Vous jouez un membre du chapitre Ultramarine, un guerrier surhumain qui protège l'Humanité face aux horreurs indicibles de la galaxie, dans un jeu de tir à la 3ème personne à l'efficacité redoutable et sublimée une fois de plus par le moteur graphique et le savoir-faire de Saber Interactive, studio à l'origine de World War Z.

Le jeu Warhammer 40,000 : Space Marine 2 et ses hordes redoutables de Tyranides envahissent le Skulls Showcase.Warhammer 40,000 : Space Marine 2 sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.