Le studio a conçu le circuit de Las Vegas à partir de zéro en utilisant des milliers de photos de référence et des données photogrammétriques substantielles. La structure du circuit comprend trois lignes droites, une séquence de virage à grande vitesse et une unique section de chicane. Avec des vitesses moyennes comparables à celles de l'Autodromo Nazionale Monza en Italie, le "temple de la vitesse" original, les pilotes pourront frôler les 340 km/h sur ce circuit de 6,12 km de long. Ce circuit aux enjeux considérables constituera un défi unique pour les pilotes qui atteindront leur vitesse maximale sur le Strip de Las Vegas, longeant des monuments, des casinos et des stations balnéaires célèbres dans le monde entier.







Pour célébrer ce circuit emblématique, des objets sur le thème de Las Vegas, dont une livrée spéciale, un casque, des gants et une casquette, seront disponibles pour une durée limitée pour tous ceux qui précommanderont l'Édition Champions de F1 23 avant le 31 mai.







"Notre équipe a créé une superbe reconstitution virtuelle de l'une des villes les plus fascinantes et impressionnantes du monde. L'échelle et la densité des bâtiments de Las Vegas ont été un défi stimulant pour l'équipe, tout comme les couleurs et l'énergie du Strip illuminé en vue de la course du samedi soir. Il a fallu plus de 1900 jours de développement cumulés pour atteindre ce niveau d'authenticité" - Lee Mather, Directeur Créatif Senior chez Codemasters

Le jeu F1 23, dévoile le tout nouveau circuit fera ses débuts virtuels lors du lancement du jeu le 16 juin. F1 23 offrira aux fans, et même aux pilotes de F1 eux-mêmes, une chance de courir sur le circuit avant le Grand Prix officiel. Ce sera la première fois dans l'histoire de la Formule 1 que des voitures rouleront sur l'emblématique Strip de Las Vegas.