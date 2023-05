F1 Manager 2023 donne aux fans la liberté de superviser l'équipe de F1 de leur choix selon leurs propres principes. La nouveauté en 2023 réside dans le rôle du directeur sportif, rôle qui offre une gestion plus approfondie de l'équipe, des stands et de son programme d'entraînement pour mettre au défi les joueurs d'anticiper le risque d'erreurs coûteuses et la rapidité des arrêts aux stands. De nouvelles considérations de poids obligeront également les joueurs à trouver un équilibre entre les performances et la fiabilité de la voiture, en respectant la limite budgétaire pour donner à leur duo de pilotes toutes les chances d’arriver en tête. Les futurs directeurs d'équipe définiront l'orientation de leur équipe en fixant l'axe de développement de leur effectif actuel, en repérant la prochaine génération de talents à partir des championnats F2 et F3 entièrement simulés ou en négociant des contrats pour la saison suivante afin de garantir un succès pluriannuel.







Les courses sont bien plus intenses et plus dynamiques, avec des scénarios palpitants qui assurent des affrontements spectaculaires entre les pilotes cherchant la victoire. Un nouveau système de confiance du pilote permettra de réaliser des manœuvres de dépassement audacieuses, roue contre roue, et permettra des échanges en temps réel entre le pilote et ses ingénieurs de course. Trouver la bonne fenêtre d’exploitation des pneus aura également un rôle décisif en matière d'adhérence et de performance, c’est pourquoi les décisions prises en une fraction de seconde feront la différence entre la victoire et l'abandon en course. F1 Manager 2023 donne vie aux 23 courses de la saison et aux six épreuves de F1 Sprint dans une qualité de diffusion époustouflante, chaque moment clé étant raconté par le duo de commentateurs officiel de Sky Sports, David Croft et Karun Chandhok.

Frontier Developments dévoile aujourd'hui F1 Manager 2023, le prochain volet de la série de simulations de gestion de Formule 1 sous licence officielle. Les joueurs profiteront d’un nouveau système de gestion plus approfondi, de courses plus spectaculaires et d’un engagement encore plus grand en termes d'authenticité. Les fans de F1 sont invités à endosser le rôle d'un directeur d'équipe de F1, à laisser leur marque et à mener l'équipe de leur choix jusqu'au sommet, pilotant chaque décision sur et en dehors de la piste.F1 Manager 2023 se rapproche encore plus du FIA Formula One World Championship 2023 avec le tout nouveau mode Race Replay, qui permettra aux aspirants directeurs d'équipe de réécrire des moments clés tout au long de la nouvelle saison de courses. De plus, avec le retour du mode Carrière, les joueurs profiteront d'une série de fonctionnalités très demandées, ajoutant de nouvelles dimensions au spectacle sportif à chaque virage.F1 Manager 2023 sera disponible cet été 2023 en version digitale sur PC via Steam et l'Epic Games Store, et également disponible physiquement et en digital sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One.