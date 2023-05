Les lance-toiles sont de retour dans Fortnite Battle Royale ainsi que de nouvelles tenues dans la boutique d'objets et des quêtes sur le thème de Spidey ! L’une des quêtes permettra de récupérer une chanson du film Spider-Man : Across the Spider-Verse qui sortira au cinéma prochainement!



Les lanceurs de toile sont de retour avec un nouveau look aux couleurs du héro, Miles Morales. Ce nouveau cosmétique s’accompagne également d’un nouveau nom : Lanceurs de toile du Spider-Verse !







La tenue de Spider-Man Miles Morales, qui comprend le style alternatif Terre 1610 et le sac à dos du portail du Spider-Verse sont maintenant disponibles dans la boutique d’objets. Mais Miles n'est pas le seul : la tenue de Spider-Man 2099, alias le généticien brillant Miguel O'Hara, qui comprend la cape en toile réactive 2099, est également disponible ! Les deux tenues et les autres accessoires assortis peuvent être achetés individuellement ou via l'offre groupée Across the Spider-Verse, qui comprend également l'écran de chargement « Entre les tours de Méga City ».

