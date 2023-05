Après son lancement dans F1 2021, le mode histoire Point de Rupture revient cette année pour un nouveau chapitre audacieux. On y suit les carrières de Aiden Jackson et du protagoniste Devon Butler, désormais coéquipiers au sein de l'écurie Konnersport Racing Team, une nouvelle structure qui espère s'imposer face aux écuries et pilotes de F1®m connus du monde réel. En plus de nombreuses nouvelles rivalités, de rebondissements et de défis de course, l'histoire met en scène une multitude de nouveaux personnages. L'un d'entre eux est la nouvelle championne de Formule 2 et la sœur de Devon Butler, Callie Mayer, qui rêve de se lancer sur la plus grande piste du monde, la Formule 1. Pour donner vie à son histoire, l'équipe de scénaristes s'est associée à Jamie Chadwick, triple championne du monde de W Series et pilote de l'écurie Williams Racing, qui a fourni le précieux témoignage d'une pilote.





L'autre élément clé exploré est F1 World, une nouvelle manière de profiter du jeu faisant office de hub central pour de multiples modes de jeu. Il propose des expériences solo et multijoueurs, un système de progression partagé, du contenu quotidien, hebdomadaire et saisonnier, un système de niveaux de licence revu et corrigé et de nombreuses façons différentes de jouer. F1 World permettra aux nouveaux joueurs de découvrir le monde complexe de la Formule 1 et les aidera à se familiariser avec le jeu avant de se lancer dans une course pour le Championnat du monde. Les joueurs confirmés redécouvriront leurs éléments préférés du jeu, notamment le contre-la-montre, le Grand Prix et le mode multijoueur. Au fur et à mesure que les joueurs progresseront dans F1 World, en participant à des événements et en relevant des défis qui évoluent au fil du temps et s'alignent sur la saison, ils augmenteront leur niveau technologique et gagneront des améliorations qui pourront être installées sur leur voiture F1 World. Cela leur permettra d'améliorer les performances de leur voiture et d'accéder à des épreuves encore plus difficiles à maîtriser.





La vidéo, commentée par Natalie Pinkham, présentatrice de Sky Sports F1, revient sur les diverses améliorations apportées aux différents modes de jeu, notamment F1 World, Point de Rupture 2, le multijoueur amélioré, ainsi que le retour du mode Carrière et de Mon Écurie.



Le jeu EA Sports F1 23 se dévoile avec un trailer et le plein d'infos sur point de rupture.EA Sports F1 23 est prévu pour le 16 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.