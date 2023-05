Mais ce n'est pas tout, car cet ensemble Playmobil "Magnum P.I." comprend également 4 figurines représentant les personnages principaux de la série. Les fans pourront ainsi retrouver Thomas Magnum, T.C., Rick Wright et Higgins, et recréer leurs aventures palpitantes à Hawaï avec cette célèbre voiture de sport.

posted the 05/21/2023