Un forgeron de sabres lasers, une esclave qui lutte contre le joug de l’Empire, un Jedi et son padawan qui explorent la bordure extérieure, des jumeaux issus du côté obscur… Quatre histoires courtes qui s’inscrivent dans l’univers Star Wars, adaptées de la série animée évènement Star Wars : Visions qui revisite avec audace et talent la mythique saga !

Who likes this ?

posted the 05/14/2023 at 08:30 AM by leblogdeshacka