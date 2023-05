Un livre d'art à couverture rigide surdimensionné et en couleur rassemblant des illustrations conceptuelles et des commentaires de créateurs du prochain chapitre de la saga passionnante de Cal Kestis. Cal et ses amis continuent d'échapper aux griffes de l'Empire dans les temps sombres qui suivent l'Ordre 66, mais alors qu'un espoir caché se révèle, de nouveaux dangers émergent et menacent de détruire tout ce que le jeune Jedi s'est battu pour préserver. Explorez la création de la toute nouvelle aventure Star Wars Jedi avec un tome qui relate intimement le développement du jeu - de la conception visionnaire aux illustrations inspirantes en passant par les rendus finaux époustouflants. Avec des héros et des méchants à la fois familiers et nouveaux, des lieux à couper le souffle et des navires et des armes incroyables, The Art of Star Wars Jedi: Survivor offre un regard unique sur le fonctionnement interne d'une galaxie très, très lointaine.

Le jeu Star Wars Jedi Survivor aura droit à son artbook, malheureusement, pas de version collector comme ce fut le cas leurs de la sortie de Star Wars Jedi Fallen Order.