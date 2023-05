Avec une gamme de licences comprenant des titres de l'animation tels que Dragons, Les Tortues Ninjas et Avatar le dernier maître de l'air, ainsi que des séries de mangas comme Naruto, Hunter X Hunter et Fairy Tail, Taka Corp offre une variété de produits pour les collectionneurs. Leurs produits incluent des bustes en résine taille réelle pour les fans les plus passionnés, des statues en résine 1/6ème et des figurines PVC deluxe 1/8ème. Avec une attention particulière portée aux détails et une qualité de fabrication qui vise l'excellence, Taka Corp est la destination ultime pour les fans de culture populaire qui cherchent à ajouter des pièces de collection uniques et remarquables à leur collection.







Pour Stéphane Longeard, CEO de Plastoy : « Nous sommes extrêmement honorés d'accueillir Grégory et Taka Corp chez Plastoy. Cette alliance stratégique renforce notre engagement envers nos clients de fournir des produits exceptionnels et nous permet d'élargir notre offre de produits dérivés, en particulier dans les gammes Mangas/Animes. Cette collaboration nous donne également l'opportunité de développer davantage notre expertise dans ce domaine. Chez Plastoy, nous nous efforçons constamment de diversifier notre offre de produits, en ajoutant régulièrement de nouveaux éléments à notre catalogue. Nous sommes impatients de travailler avec Taka Corp pour créer des produits encore plus passionnants et innovants pour nos clients. »







DO CABO Grégory, co-fondateur de Taka Corp, précise : « C’est une nouvelle aventure qui commence pour la marque, qui apportera son savoir-faire au sein d’un groupe ambitieux. Nous allons pouvoir avancer beaucoup plus vite sur nos productions et proposer aux collectionneurs un éventail de produits intéressants en renforçant les équipes de Plastoy, tout en y apportant notre exigence. De très belles choses sont en développement et j’ai hâte d’en dévoiler davantage ! »

La société Playstoy, a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Taka Corp au sein de l'entreprise. En tant que fabricant de figurines et de statues haut de gamme sous licences officielles, Taka Corp enrichit l'expertise de Plastoy dans l'univers des produits dérivés haut de gamme.