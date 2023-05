Wētā Workshop est ravi de s'habiller et de rejoindre la Justice League de Zack Snyder. Pour célébrer la sortie de cette version très attendue, nos sculpteurs se sont affairés à donner vie aux Super Héros et aux Super Méchants sous forme de sculptures très émouvantes. Les fans de l'univers DC ont fait campagne pour voir la vision de Zack Snyder du film qui rassemblerait enfin des héros pour défendre la Terre de sa menace la plus grave.

posted the 05/08/2023 at 08:07 AM by leblogdeshacka