L’interprétation de Lucky lors de l’audition pour Wao Niiza a réalisé le vœu de son camarade Rokku Maki, être ovationné. Elle lui a également permis d’impressionner la compositrice et de passer en finale, mais son frère Reijirô fait toujours la course en tête. Alors que, pour de mystérieuses raisons, maître Dada lui fait répéter la Marche turque de Mozart au lieu du morceau imposé en finale, Lucky s’inquiète terriblement pour Reijirô et décide de l’aider grâce à sa musique ! Il ignore tout de la solitude et de la jalousie qui tourmentent le jeune garçon...



Scénariste: Mapollo 3

Dessinate r :Mapollo 3



By the grace of the gods T04







Ryôma Takebayashi, un salarié ordinaire, a accepté d'être réincarné en jeune garçon par des dieux afin de sauver leur monde. Les connaissances de sa première vie lui permettent d'utiliser l'alchimie, mais parviendra-t-il à en faire un commerce ? Entre l'étude d'une nouvelle variété de slimes et sa participation à une extermination de monstres à grande échelle avec ses camarades de la guilde, Ryôma ne chôme pas ! Voici l'histoire de sa nouvelle vie et de la guérison progressive de son cœur grâce à la bienveillance de son entourage



DessinateurRanran

D'après l'oeuvre deRoy

ScénaristeRoy

Avec la participation de l'Ririnra

TraducteurAurélie Brun



Le château solitaire dans le miroir T01







Kokoro Anzai vient d’entrer au collège. Toutefois, elle ne s’y sent pas à sa place et vit recluse chez elle, incapable de mettre les pieds en classe. Un matin, alors qu’elle s’apprête à passer une nouvelle journée dans sa chambre, de la lumière émane de son miroir. Elle le traverse et découvre de l’autre côté un mystérieux château. Ils sont sept collégiens, avec elle, à avoir été invités par une « fille-loup » dans ce lieu qui renferme une pièce appelée la chambre des souhaits. Celui qui en trouvera la clé obtiendra le privilège de formuler n’importe quel vœu et de le voir exaucé... Adapté du roman best-seller multi-récompensé au japon, franchissez le seuil de l'étrange château pour y percer ses nombreux mystères, dans ce conte moderne haletant et terriblement addictif !



DessinateurTomo Taketomi

D'après l'oeuvre deMizuki Tsujimura

ScénaristeMizuki Tsujimura

TraducteurClaire Olivier



Les Trois Mousquetaires







Quand le jeune d’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour Paris, il n’a qu’un rêve en tête : devenir mousquetaire. En chemin, son caractère fougueux va attirer sur lui les foudres des gardes du Cardinal de Richelieu, lui permettre de se lier d’amitié avec trois de ses glorieux aînés, Athos, Porthos et Aramis, et même de croiser l’amour en la personne de Constance, lingère de la Reine… Mais il est loin de se douter que ces rencontres l’amèneront à se rendre jusqu’à Londres, afin de déjouer un complot qui pourrait mettre la France en péril ! Un pour tous, et tous pour un ! Retrouvez les grands classiques de la littérature en version Manga !



AuteurAlexandre Dumas

IllustrateurRusskey

TraducteurSébastien Ludmann



A quoi tu joues, Ayumu ?! T05







Au fil des parties de shôgi de plus en plus fréquentes, Ayumu et Urushi apprennent à se connaître et l’inclinaison amoureuse réciproque non avouée flotte indéniablement dans l’air. Alors qu’ils assistent à la cérémonie de fin de lycée de leurs aînés, ils prennent conscience du temps qui file à toute vitesse. Dans un an, Urushi quittera à son tour le lycée. Ayumu parviendra-t-il à battre Urushi au shôgi d’ici là et lui avouer enfin son amour ? Rien n’est moins sûr !



ScénaristeSoichiro Yamamoto

DessinateurSoichiro Yamamoto

TraducteurThibaud Desbief



Horimiya T10







Pour la première fois, Hori et Miyamura passent le nouvel an ensemble au sanctuaire. Ce jour spécial, tout comme le quotidien au lycée, sont des moments éphémères et irremplaçables qu'ils aimeraient voir durer pour toujours... Retrouvez nos héros dans un tome aussi hivernal que cosy !



DessinateurDaisuke Hagiwara

ScénaristeHERO

TraducteurGaëlle Ruel



Stellar Witch Lips T04







Les Stellar Witch Lips doivent affronter Grimm, le plus puissant des mages qui projette de mettre fin au monde grâce à la “sélection”. Afin de lui faire face, les cinq sorcières doivent s’éveiller au pouvoir du “mine”, une magie puissante qui repose entièrement sur l’affirmation de soi. Une condition qui plonge Yume dans le plus grand désarroi... Profitant de ce moment de doute, l’un des sbires de Grimm se rapproche d’elle sous une autre apparence !



DessinateurKotoko Ichi

ScénaristeHana Kagami

TraductriceManon Debienne



Chat malgré moi T09







Toujours coincé dans le corps d’un chat depuis un accident, le jeune lycéen Nao continue malgré tout tranquillement sa petite vie d’animal domestique. Entre les visites de ses amis félins ou des copines de sa maîtresse Chika, le temps passe vite ! Cherchant à s’intégrer, Nyao va tour à tour tenter de se comporter comme un véritable chat, puis, nostalgique de sa vie d’humain, se faufilera dans son lycée pour assister à un cours de mathématiques... Plus drôle que jamais, le quotidien mouvementé de Nyao reste plein de surprises !







Le sortie des éditions NobiNobi sont dévoilés..