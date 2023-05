Le jeu est développé par Daedalic Entertainment, depuis un long moment.Daedalic Entertainment espèrent faire plaisir aux fa s du monde entier avec un jeu digne de se nom.[quote]Dans une récente interview accordée à GamingBolt, Harald Riegler, producteur du jeu Le Seigneur des Anneaux: Gollum, nous permet d’en savoir un peu plus quant à la durée de vie de celui-ci. En effet, il nous explique : “ les joueurs qui adoptent une approche détendue du jeu, en prenant le temps d’explorer les environnements et d’écouter les dialogues optionnels, peuvent s’attendre à environ 20 heures de jeu.” De plus, il ajoute que : “les joueurs en quête d’aventure pourraient terminer le jeu plus rapidement, mais il encourage tout un chacun à prendre son temps pour savourer pleinement l’univers de la Terre du Milieu et ses subtilités.”[quote]Le Seigneur des Anneaux: Gollum est prévu pour sortir le 25 mai sur PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One et PC. Une version Nintendo Switch est en développement, sans date de sortie annoncée pour le moment.