Dirigé par Koichiro Ito (Metal Gear Solid V) et produit par Junichi Ehara (NieR: Automata™), The Centennial Case: A Shikima Story propose des séquences en prise de vues réelles et une photographie de grande qualité, repoussant ainsi les limites de la narration visuelle. Les joueuses et les joueurs incarneront Haruka Kagami, une auteure de romans policiers. Celle-ci doit utiliser ses capacités de déduction pour enquêter sur quatre morts inexpliquées, qui touchent la famille Shijima depuis un siècle.

Le directeur de la photographie et scénariste Yasuhito Tachibana (The Naked Director sur Netflix) accompagne les joueurs à travers des cinématiques se déroulant dans différentes ères du Japon. Nanami Sakuraba (Haruki Kagami) et Yuta Hiraoka (Ejii Shijima, l’héritier qui retourne dans le foyer familial pour aider à découvrir la vérité) sont les rôles titres ce cette histoire japonaise authentique portée par des acteurs talentueux qui dépeint de nombreux personnages propres à chaque époque.

Sur téléphone, The Centennial Case: A Shijima Story permet aux joueurs d’utiliser l’écran tactile tout en proposant une amélioration de l’expérience dans différents aspects du gameplay. Les joueurs devront trouver des indices cachés dans des scènes tournées en prise de vues réelles avant de relier les différentes pistes lors d’une phase de déduction. Cette dernière profite maintenant de connexions logiques plus intuitives. En formant des hypothèses pour chacune des périodes, les joueurs pourront ouvrir la porte du chapitre final.







« Nous sommes heureux d’apporter notre histoire finement tissée sur mobile pour que plus de fins limiers puissent détricoter les liens qui connectent un siècle de meurtres mystérieux » a déclaré le producteur Junichi Ehara. « Nous espérons que les joueurs apprécieront et seront absorbés par le mariage entre gameplay et narration en prise de vues réelles. »

Le jeu The Centennial Case: A Shijima Story débarque sur mobile, après sa sortie sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC en 2022.The Centennial Case: A Shijima Story est maintenant disponible sur iOS via l’App Store et sur Android via Google Play.