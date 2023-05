Pourchassant son ancien maître au-dessus des terres arides d'une lune rocheuse sans nom, le chevalier noir le plus puissant et le plus redoutable de l'Empire ordonne à son équipage de préparer son navire et s'en va, jurant que son adversaire sera seul. Dans une féroce bataille au sabre laser dans un labyrinthe de pinacles rocheux, face à un Obi-Wan Kenobi épuisé mais toujours déterminé, qui, tout en se concentrant sur les souvenirs des jeunes Luke et Leia, motivés à les protéger, parvient à porter un coup endommageant le casque de Vador et révélant partiellement un peu de ce qui restait de son visage humain. Brandissant son sabre laser rouge dans sa main droite, même s'il est blessé au dos, alimenté par le Côté Obscur de la Force, le Seigneur Sith soulève des morceaux de rochers pointus, prêt à les lancer sur son adversaire. Inspiré du sixième et dernier épisode de la première saison de l'émission Obi-Wan Kenobi du service de streaming Disney+, Iron Studios présente fièrement la statue "Darth Vader - Obi-Wan Kenobi - BDS Art Scale 1/10

Considéré comme le plus grand méchant de l'histoire du cinéma, Dark Vador est le personnage principal de la saga Star Wars de George Lucas. Présent dans les films de la trilogie originale, dans l'Episode III : La Revanche des Sith, dans la deuxième trilogie prequel, et l'anthologique Rogue One : A Star Wars Story, outre les séries animées, les bandes dessinées et les jeux vidéo, Vador a son un casque, une armure et une cape sombres, et sa respiration mécanique bruyante comme caractéristiques exceptionnelles. Né sous le nom d'Anakin Skywalker, il a été esclave jusqu'à l'âge de 9 ans sur la planète Tatooine. Sauvé par le Jedi appelé Obi-Wan Kenobi dont il est devenu l'apprenti, une profonde colère alimentée par des tragédies personnelles a conduit le Chevalier Jedi de l'époque du côté obscur de la Force, devenant l'apprenti du maléfique Dark Sidious. Anakin devient connu sous le nom de Dark Vador, le méchant emblématique de la franchise. Dès lors, il serait responsable de l'ordre de toute la galaxie. Malgré tout, il y avait quand même une certaine gentillesse chez Dark Vador. L'acteur Hayden Christensen, qui a joué le rôle d'Anakin dans la trilogie préquelle, est revenu en tant que Dark Vador, avec et sans l'armure dans la série Obi-Wan Kenobi, tandis que James Earl Jones est revenu pour exprimer le personnage emblématique.

Dernier article de la journée spéciale Star Wars avec une annonce de chez Iron Studios qui dévoile une belle statuette de Dark Vador.Dark Vador - Obi-Wan Kenobi - BDS Art Échelle 1/10Caractéristiques: Édition limitéeBasé sur des références originales - Fabriqué en polystone - *(peut contenir des pièces en résine, polystone, PVC, métal et tissu)Peinte à la mainDimensions du produit : 24,1 cm de hauteur x 22,9 cm de largeur x 19,1 cm de profondeur.Poids du produit : 1kgPrix : 159,99 USD (dollars américains américains) - Calendrier de sortie : deuxième trimestre 2024