Plus besoin de présenter la société Seagate, qui nous faisait des DD de toutes beautés il y a quelques années sur les jeux (je pense à celui de Jedi Fallen Ordre et Cyberpunk 2077, notamment). Aujourd'hui, la société débarque avec des SSD Star Wars qui donne envie d'être dans la collection.J'aurai bien aimé vous faire un unboxing photos mais j'ai pas eu la chance de recevoir ce genre de produit lol.Je ne trouve pas le prix malheureusement. J'ai trouvé 300€ Outch !!!Désolé, j'enchaîne les articles aujourd'hui, mais j'aimerais faire un max de Star Wars en cette journée spéciale. Demain, nous repartirons sur des news autres que Star Wars avant ce week-end, car il y a tellement de choses qui arrivent.

Ce SSD PCIe NVMe 4e génération est livré avec trois façades arborant les sabres de trois personnages emblématiques de Star Wars: New Hope : Obi-Wan Kenobi, Darth Vader et Luke Skywalker.

Préparez-vous à combattre avec le SSD PCIe 4e génération NVMe Lightsaber Collection Special Edition FireCuda. Équipé d'un dissipateur de chaleur compact qui évite la surchauffe et diminue le bridage thermique, ce SSD peut atteindre une vitesse de 7 300 Mo/s. Grâce à sa conception interchangeable unique, choisissez l'une des trois façades arborant les emblématiques sabres laser d'Obi-Wan Kenobi™, de Darth Vader et de Luke Skywalker.

posted the 05/04/2023 at 07:23 PM by leblogdeshacka