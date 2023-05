Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... ...se déroule l’histoire d’un loup solitaire et d’un enfant aux pouvoirs étranges. Cinq ans après la mort de Dark Vador, la paix n’est pas encore revenue car les survivants de l’Empire Galactique continuent de fomenter des troubles, dans l’ombre... Après la capture mouvementée d’un Mythrol sur une planète glacée, Mando, chasseur de primes tenant son surnom de ses origines mandaloriennes, cherche une nouvelle mission qui paye bien. Greef Karga, un agent de sa Guilde, l’oriente vers un mystérieux Client qui le charge de lui ramener un Objectif... mort ou vif. Mando ne sait pas encore que cette quête va bouleverser son existence !







L'éditeur Nobi Nobi continue avec les mangas Star Wars et aujourd'hui, c'est The Mandalorian qui nous intéresse. Si j'ai le temps, je vous ferai le manga Visions (sinon ça attendra demain !! )NobiNobi nous propose pas mal de mangas Star Wars, avec Visions, Leia, et Étoiles Perdues (que je vous conseille), aujourd'hui l'éditeur se charge d'adapter la série The Mandalorian avec le premier épisode. L'adaptation se veut aussi fidèle que le média d'origine que l'on retrouve sur Disney+.Cette fois, nous retrouvons le mangaka Yûsuke Ôsawa sur ce The Mandalorian et le boulot est vraiment très bien. Les décors sont exactement comme dans la série, tout comme les personnages. Le seul petit hic de tout ça, c'est Groupe, bien trop présent, en même temps, c'est pareil dans la série.Pour ceux qui connaissent déjà la série et qui l'on vraiment apprécié, ce manga est fait pour vous. Car même si vous n'allez rien apprendre de plus sur Mando, le style graphique vaut la peine d'être "regarder" et l'histoire lu (même si déjà connue).J'aurai bien aimé, quelques bonus à l'intérieur au delà des quelques pages en couleurs, mais il faudra vraiment se contenter de lire l'épisode 1.Juste pour vous donner une idée, ça va en faire des tomes pour avoir la complète.