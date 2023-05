C-3PO aspire à des temps plus paisibles, mais sa connaissance de plus de sept millions de formes de communication maintient le droïde sujet aux soucis sur les lignes de front des conflits galactiques. Programmé pour l'étiquette et le protocole, C-3PO a été construit par un jeune Anakin Skywalker, et a été un compagnon constant de l'astromech R2-D2. Au fil des ans, il a été impliqué dans certains des moments les plus marquants de la galaxie et des batailles palpitantes.



Pour célébrer le 40e anniversaire de Star Wars : Le Retour du Jedi, Sideshow et Hot Toys sont ravis de présenter une série d' objets de collection Star Wars basés sur ce film emblématique pour les fans !



La figurine C-3PO à l'échelle 1/6 est fabriquée en métal moulé sous pression et présente une conception mécanique détaillée, des applications de peinture métallique habilement appliquées, des yeux lumineux LED, un visage endommagé interchangeable, une base de figurine Star Wars spécialement conçue et Jabba le Hutt.'s Pet Nocif Salacious Crumb.



Célébrez le 40e anniversaire de Star Wars : Le Retour du Jedi avec le classique C-3PO à collectionner dans votre collection aujourd'hui !











































Une nouvelle Hot Toys C-3PO va arriver pour les 40 ans de la saga de George Lucas. Il n'y a pas que C-3PO ou Z-6PO qui sera disponible, un beau Dark Vador et un Stormtrooper (qui sera dévoilé ce soir).Les caractéristiques de la figurine C-3PO à l'échelle 1/6 :Ressemblance authentique et détaillée de C-3PO dans Star Wars Episode VI : Le retour du JediUne tête mécanique avec fonction d'éclairage LED (lumière jaune, à piles)Une plaque frontale interchangeable avec œil droit endommagéBelle recréation d'armures chromées dorées, de la jambe droite argentée et des effets de vieillissement habilement appliquésAccessoires:Une miette salaceUn coussinUne carte graphique sur le thème du palais de JabbaSupport de figurine à thème spécialement conçu avec le logo Star Wars et la plaque signalétique du personnageTaille du produitHauteur : 11,42" (29 cm)Environ 29 cm de hauteurCorps avec plus de 26 points d'articulationConception de corps mécanique très détailléeNouveau design de torse très détaillé avec des fils réalistesContient un matériau moulé sous pressionSix pièces d'aiguilles mécaniques interchangeables comprenant :Une paire de mains détenduesQuatre mains gestuellesConception d'emballage spécial avec le logo Star Wars: Return of the Jedi 40th AnniversaryTaille de boîteHauteur : 5,50" (14 cm)Largeur : 10,00" (25,4 cm)Profondeur : 15,50" (39,4 cm)Expédition prévue entre Avril 2024 - Septembre 2024 pour la modique somme de 330€