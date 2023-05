Au fil des ans, les fans de Star Wars ont adoré les droïdes présentés dans la franchise. Bonne nouvelle : des objets inspirés de R2-D2, C-3PO, BB-8 et K-2SO arriveront le 4 mai dans le jeu vidéo Rocket League.PACK R2-D2 (800 CRÉDITS)Avec le pack R2-D2, vous serez prêt à sauver l’arène de presque tout.En plus de l’autocollant Octane R2-D2 et des roues assorties, le surmatelas animé R2-D2 pivotera et clignotera pendant que vous guidez votre équipe vers la victoire.Décalque d’octane R2-D2Roues R2-D2Surmatelas R2-D2PACK C-3PO (500 CRÉDITS)Du grand au petit R2, C-3PO parle couramment plus de 6 millions de formes de communication.Le pack C-3PO lui-même est livré avec un décalque et des roues C-3PO Fennec inspirés de notre droïde protocolaire préféré.Décalcomanie Fennec C-3PORoues C-3POPACK BB-8 (800 CRÉDITS)Si vous préférez quelque chose de nouveau, faites rouler la Résistance avec le pack BB-8 !Ces objets inspirés des droïdes astromech auront fière allure pendant que vous parcourez les confins de l’arène à la recherche de Boost. Comme le pack R2-D2, vous obtiendrez un Topper animé, de sorte que vous aurez toujours l’impression que le meilleur ami de Poe vous soutient.Un décalque BB-8 Takumi et des roues assorties complètent le look.Décalcomanie BB-8 TakumiRoues BB-8Surmatelas BB-8PACK K-2SO (500 CRÉDITS)Avec le pack K-2SO, vous aurez toujours le dos de votre équipe dans un match dangereux ! Le travail de peinture impérial du droïde de sécurité est pleinement visible avec cet ensemble de décalcomanies et de roues K-2SO Dominus.Décalcomanie Dominus K-2SORoues K-2SO