Les capacités de la Force, les sabres laser, les quêtes, les tenues et bien plus encore sont à retrouver en jeu dès aujourd’hui !

Après avoir célébré plusieurs trilogies, Fortnite revient aux origines de la Force en célébrant une nouvelle fois May the 4th avec Star Wars™.



Disponible dès aujourd’hui et jusqu’au 23 mai, la quête "Trouvez la Force” de Fortnite permet aux joueurs de choisir entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker comme maître Jedi mais également Dark Maul comme maître Sith. Réussir cette quête permettra de débloquer de nouveaux cosmétiques, de nouvelles tenues dans la boutique d'objets et bien plus encore !

Que la Force soit avec vous :



Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et Dark Maul attendent les joueurs sur l'île, sous forme d'hologrammes. Après avoir accepté leur offre de formation, les joueurs recevront les années d'entraînement au maniement du sabre laser et à l'utilisation de la Force afin de pouvoir utiliser l'arme légendaire de cette saga.



Les joueurs peuvent recevoir un sabre laser vert de Padawan Jedi de la part d'Obi-Wan Kenobi, un bleu de la part d'Anakin Skywalker et un sabre laser rouge d'apprenti Sith de Dark Maul.

De plus, l'entraînement à la Force permettra aux joueurs de sprinter plus vite et de faire un double saut lorsque leur sabre laser est équipé, quel que soit le maître qu'ils choisissent.

Pour “Trouver la Force”, quatre nouvelles tenues :



Les tenues d'Anakin Skywalker et de Padmé Amidala sont désormais disponibles dans la boutique d'objets, ainsi que les tenues du 501e soldat et du 212e bataillon de soldats ! En plus du style par défaut, la tenue de Padmé Amidala est accompagnée du style de combat Geonosis.



Les quêtes de la Force débloqueront de nouvelles tenues dans la boutique d'objets, et bien plus encore !

Comme prévu, Star Wars débarque dans Fortnite avec une multitude d'objets et autres skins des personnages emblématiques de la saga de Lucas.