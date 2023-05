La série animée se déroulant pendant l'ère de la Haute République, suivra de jeunes apprentis Jedi dans leur apprentissage de la Force, explorant la galaxie, aidant citoyens et créatures dans le besoin et apprenant les valeurs fondamentales pour devenir de véritables Jedi.

Who likes this ?

posted the 05/04/2023 at 08:02 AM by leblogdeshacka