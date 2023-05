Titre : « Sith »

Studio: El Guiri

Scénariste-réalisateur : Rodrigo Blaas



Rodrigo Blaas est un réalisateur lauréat d'un Emmy Award qui a passé plus de 20 ans dans l'animation. Après avoir co-fondé Stromboli Animation en 1997, Blaas a rejoint Blue Sky Studios en 2000, travaillant sur le long métrage Ice Age , avant de passer aux Pixar Animation Studios. Là, il a travaillé sur des projets tels que Le Monde de Nemo (2003), Les Indestructibles (2004), Ratatouille (2007) et Wall-E (2008 ) et sur le court métrage nominé aux Oscar La Luna (2011). Plus récemment, Blaas s'est associé à Guillermo del Toro pour développer la série primée Trollhunters, a été directeur créatif de Mikros Animation Paris et a créé en 2021 El Guiri Studios à Madrid avec sa compagne Cecile Hokes. Il a également écrit et réalisé le court métrage primé Alma en 2009 .

Titre : "Screecher's Reach"

Studio : Salon de la bande dessinée

Réalisateur : Paul Young



Paul Young est co-fondateur de Cartoon Saloon, lauréat IFTA et nominé aux Oscars, Emmy et BAFTA. Il a produit les longs métrages d'animation My Father's Dragon , WolfWalkers , The Secret of Kells , Song of the Sea et The Breadwinner, ainsi que des séries télévisées primées telles que Puffin Rock , Dorg Van Dango et Viking Skool ..

Titre : « Dans les étoiles »

Studio: Punkrobot

Scénariste-réalisateur : Gabriel Osorio



Gabriel Osorio s'est spécialisé en beaux-arts à l'Université du Chili, puis s'est spécialisé dans l'animation 3D. Après avoir travaillé dans des publicités, des films et des séries télévisées, il a fondé Punkrobot Studio. Depuis 2008, il a réalisé des projets pour la télévision pour enfants, notamment Flipos , Muelin y Perlita , Soccer Girls et des spots télévisés. En 2016, son court métrage Bear Story est devenu le premier projet latino-américain à remporter un Oscar dans la catégorie court métrage d'animation..







Titre : "Je suis ta mère"

Studio: Aardman

Réalisatrice : Magdalena Osinska



Magdalena Osinska est une réalisatrice primée qui travaille chez Aardman depuis huit ans. Elle a réalisé des publicités en stop-motion, CGI, 2D et live-action, notamment "The Great Sofa Caper" et "Share the Orange" de Wallace & Gromit. Osinska a dirigé le développement de la série pour enfants Joyets et a également réalisé des films tels que Spirits of the Piano et Zbigniev's Cupboard . Diplômée de la National Film and Television School de Beaconsfield, au Royaume-Uni, ainsi que de la Polish Film School de Lodz et de l'Art College de Varsovie, Osinska développe actuellement le long métrage Jasia, basé sur les souvenirs de sa grand-mère de la Seconde Guerre mondiale en Pologne ..

Titre : "Voyage dans la tête noire"

Studio: Studio Mir

Réalisateur : Hyeong Geun Park



L'étoile montante Hyeong Geun Park s'était déjà fait un nom lorsqu'il est entré dans l'industrie de l'animation coréenne en 2017, grâce à sa forte sensibilité au dessin et à l'animation. Il a réalisé l'animation de dizaines de bandes-annonces de jeux cinématographiques et s'est depuis étendu à des séries animées, travaillant sur des projets tels que Dota: Dragon's Blood: Book 3 (2022) et Lookism (2022). Journey to the Dark Head est le premier titre qu'il a produit du début à la fin..

Titre : "Le danseur espion"

Studio: Studio La Cachette

Scénariste-réalisateur : Julien Chheng



Julien Chheng est PDG du Studio La Cachette, un studio d'animation français lauréat d'un Emmy Award qu'il a cofondé en 2014 avec les anciens élèves de l'école des Gobelins Oussama Bouacheria et Ulysse Malassagne. Chheng a été formé au développement visuel chez Disney et a travaillé comme animateur de personnages sur des longs métrages d'animation 2D acclamés Le chat du rabbin , Mune et Ernest et Célestine , nominés aux Oscars . En 2021, il a remporté un Emmy Award en tant que producteur exécutif d'animation de Primal de Genndy Tartakovsky , pour lequel il a également été superviseur de l'animation. En 2022, Chheng réalise avec Jean-Christophe Roger le long métrage nominé aux César Ernest et Célestine : Un voyage à Gibberitia ..

Titre : « Les bandits de Golak »

Atelier : 88 Photos

Réalisateur : Ishan Shukla



Ishan Shukla a commencé sa carrière en tant qu'artiste CG à Singapour. Pendant plus d'une décennie, il a dirigé des projets allant des publicités télévisées aux séries et vidéoclips. Son court métrage d'animation de 2016, "Schirkoa", a longtemps figuré sur la liste des Academy Awards après avoir reçu des dizaines de prix et joué dans 120 festivals internationaux, dont SIGGRAPH Asia où il a été nommé Best in Show. Il a ensuite créé son propre studio d'animation pour travailler sur des longs métrages d'animation destinés aux adultes, dont une version long métrage de Schirkoa , qui devrait sortir en festivals à l'été 2023..

Titre : « La fosse »

Studios : D'art Shtajio et Lucasfilm Ltd.

Scénariste-réalisateur-producteur exécutif : LeAndre Thomas

Co-réalisateur : Justin Ridge



LeAndre Thomas est un scénariste et réalisateur primé d'Oakland, en Californie, dont le film le plus récent a remporté le prix du meilleur réalisateur au Festival international du film de Pasadena. En plus de ses films indépendants, Thomas fait partie de l'équipe du studio de franchise de Lucasfilm Ltd. où il a travaillé pendant plus de 11 ans en étant crédité sur des titres récents tels que Light & Magic , The Mandalorian , Obi-Wan Kenobi , Star Wars. : Tales of the Jedi , et bien d'autres.

L'exécutif de Justin Ridge a produit la série nominée aux Emmy Star Wars Resistance . Ses crédits incluent également Star Wars Rebels , Storks , The Cleveland Show , Star Wars: The Clone Wars et Avatar: The Last Airbender ..

Titre : "La chanson d'Aau"

Studio : Baliste

Scénaristes-réalisateurs : Nadia Darries et Daniel Clarke



Nadia Darries est réalisatrice, animatrice et co-fondatrice de Goon Valley Animation, avec une passion pour l'écriture de chansons. Née à Cape Flats en Afrique du Sud, Darries a travaillé sur des films d'animation haut de gamme et du motion design en tant qu'animatrice, chef de projet, directrice créative et réalisatrice depuis 2015. Son expérience comprend l'animation aux studios d'animation Triggerfish sur les films primés de la BBC. Stick Man , Revolting Rhymes et Highway Rat .



Daniel Clarke est un réalisateur et artiste basé au Cap qui travaille dans l'animation, le cinéma et l'illustration. Il a commencé sa carrière dans l'animation en 2008 aux studios d'animation Triggerfish, où il a été concepteur de production, directeur artistique et réalisateur sur des projets tels que le long métrage Khumba , Stick Man de la BBC et The Snail and the Whale . En 2018, avec James Clarke et Daniel Snaddon, il termine le roman graphique Kariba ..

La saison 2 de Star Wars Vision est maintenant disponible sur Disney+, avec un total de 9 nouveaux courts métrages. Cette saison 2 est d'ors et déjà disponible sur Disney+.Les courts métrages inclus dans Star Wars : Visions Volume 2 ont été créés par les studios d'animation internationaux suivants : El Guiri (Espagne), Cartoon Saloon (Irlande), Punkrobot (Chili), Aardman (Royaume-Uni), Studio Mir (Corée du Sud) Studio La Cachette (France), 88 Pictures (Inde), D'art Shtajio (Japon) et Triggerfish (Afrique du Sud). Le court métrage de D'Art Shtajio a été créé en collaboration avec Lucasfilm Ltd. (États-Unis).