"Le retour du mode histoire Point de Rupture permet aux joueurs de s'immerger dans l’univers de la course et offre un regard unique sur la F1 en plus des caractéristiques de course authentiques coutumiers de nos joueurs", a déclaré Lee Mather, directeur créatif senior chez Codemasters. "Notre relation étroite avec les équipes nous a permis d'affiner notre modèle de maniabilité, d'ajouter plus de réalisme au jeu à la manette, et d'implémenter un nouveau système d'encodage des couleurs utilisé au cinéma et à la télévision pour créer une expérience plus fidèle à la réalité."

Le jeu F1 23 se date enfin et il ne faudra pas attendre longtemps.F1 23 sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via EA App, Epic Games Store et Steam.