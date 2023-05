Choisissez parmi cinq looks disposant chacun d’un ensemble de couleurs propre, quatre correspondent à chaque personnage : Layla Ellison, la redoutable télékinésiste, Remi De La Rosa, l’ingénieuse ingénieure, Devinder Crousley, le cryptologiste experimenté, et Jacob Boyer, l’ancien tireur d’élite aux sombres pouvoirs. Enfin, si vous préférez épouser l’obscurité, le cinquième design, « Montrez les crocs », s’inspire des vampires, avec ses crocs rouges et ses côtés dépeignant la ville de Redfall avant et après l’invasion. Chaque design met en avant des éléments clés de chaque personnage et du jeu. L’avant de la manette de Devinder affiche la rouille et l’acier qu’il a côtoyé lors de ses nombreuses chasses de cryptides, tandis que la manette argentée de Jacob laisse apparaître les motifs bleus caractéristiques de son camouflage optique et de son fusil de précision. L’avant de la manette de Layla oscille entre le noir et le violet, avec des touches de blanc, et celui de la manette de Remi rappelle son histoire dans la robotique avec le même orange que son drone, Bribón. Vous pourrez également choisir parmi quatre gravures Redfall pour le compartiment réservé à la batterie situé à l’arrière de la manette. Ces gravures font référence à divers aspects du jeu.

Pour que vous soyez équipé·e au mieux, chaque manette Redfall offre des couleurs personnalisables. Vous pourrez modifier celles de la croix directionnelle, des boutons de façade, des boutons de tranche, des gâchettes et de l’arrière de la manette, pour qu’elle soit unique. Vous pourrez même aller plus loin en ajoutant un texte personnalisé gravé à la base de l’avant de la manette, en choisissant des gâchettes aux finitions métalliques ou en optant pour une texture caoutchoutée pour les côtés et les poignées de la manette. Le Xbox Design Lab propose également toutes les fonctionnalités que vous attendez d’une manette Xbox. Chaque manette dispose d’une croix directionnelle hybride, pour un contrôle à la fois précis et familier. Grâce à jusqu’à 40 heures d’autonomie, vous pourrez explorer le monde terrifiant de Redfall, tout en communiquant avec votre équipe en connectant votre casque compatible préféré à la prise jack 3,5mm. Enfin, votre manette vous suivra sur plusieurs appareils, que ce soit sur Xbox Series X|S, sur Xbox One, sur PC Windows, iOS ou Android.



Après, des tentatives inf hier en mettant la console sur le pays de la Nouvelle-Zélande, le dernier jeu des gars de chez Arkane est maintenant disponible.Mais avec lui, il a aussi un lot de manettes en édition collector, disponible depuis le XBOX La (malheureusement, la boîte sera un boîte blanche classique, pas de boîte collector)