Les jaquettes de la saison 2023 de Formula 1 sont dévoilés avec une très belle "Champion Edition" qui mettra en vedette Max Verstappen. La version standard elle, mettra en avant Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc et Lando Norris.Rendez-vous ce mercredi 3 mai, à partir de 17h00, afin de découvrir la première bande-annonce de F1 23Perso, j'attends toujours une grosse édition collector comme Project Cars et la voiture en résine.

posted the 05/01/2023 at 09:56 PM by leblogdeshacka