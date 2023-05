Après avoir sauté en parachute et volé ensemble dans un avion de chasse, James est prêt pour un autre type d'aventure avec Tom Cruise et l'invite au Pantages Theatre historique de Los Angeles pour rejoindre le casting de "The Lion King" en direct sur scène pendant une nuit. Tom est peut-être la plus grande star de cinéma d'action au monde, mais est-il prêt pour "Hakunah Matata" sur les planches ?

Pour son dernier Late Show James Corden a mis LA star du monde au défi de tenir un rôle dans la comédie musicale "The Lion King".