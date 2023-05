Dans la Venise sinistrée de l'après-guerre, la veille de la Toussaint, un terrifiant mystère va marquer le retour d’Hercule Poirot sur le devant de la scène. En exil volontaire dans la Sérénissime, Poirot, désormais à la retraite, assiste à contrecœur à une séance de spiritisme dans un palazzo désaffecté et soi-disant hanté. Lorsque l’un des invités est assassiné, le célèbre détective se retrouve propulsé dans un monde inquiétant empli d'ombres et de secrets...

Après un "Mort sur le Nil" un poil mauvais, Hercule Poirot revient avec "Mystère à Venise", toujours sous la direction de Kenneth Branagh.Troisième adaptation par 20th Century Studios d’un écrit d’Agatha Christie, MYSTÈRE À VENISE réunit l'équipe de production à l'origine des films LE CRIMEAu casting, nous retrouverons outre Kenneth Branagh, Kyle Allen (ROSALINE), Camille Cottin (la série “Dix pour Cent”), Jamie Dornan (BELFAST), Tina Fey (la série “30 Rock”), Jude Hill (BELFAST), Ali Khan(6 UNDERGROUND), Emma Laird (la série “Mayor of Kingstown”), Kelly Reilly (la série “Yellowstone”), Riccardo Scamarcio (JOHN WICK 2) ainsi que la récente lauréate à l’Oscar de le meilleure actrice Michelle Yeoh">Michelle Yeoh (EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE).