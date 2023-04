Plébiscité par les critiques dans le monde entier, The Guardian a qualifié Star Wars Jedi: Survivor de « meilleur jeu Star Wars en 20 ans » avec une note de 5 sur 5 à leur test. La critique du média Inverse avec une note de 9 sur 10 indique que le jeu est « tout ce que vous pouvez attendre d'une suite » et le test de Game Informer souligne le fait qu’il « capture la magie de Star Wars » avec la note 9.25 sur 10. Dans le test d’IGN noté 9 sur 10, on peut lire que "rien d'autre ne permet d'incarner un utilisateur de la Force de manière aussi convaincante que celui-ci", tandis que Rolling Stone remarque que "c'est un rappel que Respawn est toujours une force 'AAA' sur laquelle il faut compter, et avec Jedi: Survivor, l'avenir des jeux Star Wars est entre de bonnes mains".

"Star Wars Jedi: Survivor fait évoluer l'expérience de gameplay de Star Wars Jedi: Fallen Order en tous points", a déclaré Stig Asmussen, directeur du jeu chez Respawn Entertainment. "Les joueurs pourront vivre une histoire avec de plus gros enjeux pour Cal, explorer des mondes étendus, participer à des combats et ainsi véritablement incarner un Jedi, quel que soit leur niveau. Je ne pourrais pas être plus fier du travail accompli par l’équipe de Respawn pour ce jeu, et je suis reconnaissant de notre collaboration avec l'équipe de Lucasfilm Games dans cette aventure."

"Stig et son équipe ont créé un deuxième volet extraordinaire avec Star Wars Jedi: Survivor, offrant une expérience qui étend la portée et l'ampleur du jeu en tous points", a déclaré Vince Zampella, fondateur et PDG de Respawn Entertainment. "Star Wars Jedi: Survivor souligne la philosophie de Respawn et allie l’univers incroyable de la franchise STAR WARS™ à un gameplay créatif et captivant."

"Star Wars Jedi: Survivor est un jeu d'action-aventure qui met en avant les histoires, personnages et planètes incroyables de la galaxie STAR WARS, tout en invitant les fans à vivre l'action cinématographique unique d'incarner un Jedi", a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. "Cette suite témoigne de l'amour et de la passion que porte Respawn à la franchise STAR WARS, et nous sommes très fiers de collaborer avec eux pour offrir une expérience immersive et à couper le souffle."

Un « trailer de séances d'entraînement Jedi », avec Cameron Monaghan (Cal Kestis) en pleine séance de motion capture. Mais le jeune Jedi est coaché par un véritable Maître, à savoir Mark Hamill ! L'acteur qui incarne Luke Skywalker depuis le premier film de la saga vient donner quelques conseils à Cameron, il faut dire qu'il y connaît un rayon sur le maniement du sabre laser et la maîtrise de la Force, même si le double sabre de Cal a de quoi le rendre jaloux !

Star Wars Jedi: Survivor se déroule cinq ans après les événements de Star Wars Jedi: Fallen Order, alors que Cal continue de se développer en tant que Jedi et d'échapper à l'emprise de l'Empire. Aux côtés de son fidèle acolyte droïde BD-1, Cal doit unir ses amis, dont Cere Junda (Debra Wilson), Greez Dritus (Daniel Roebuck), Merrin (Tina Ivlev), et rejoindre de nouveaux alliés comme Bode Akuna (Noshir Dalal) pour combattre l'Empire et d'autres factions impitoyables à travers la galaxie. Cal devra s'adapter aux menaces en apprenant de nouvelles capacités Jedi en maîtrisant ses compétences de sabre laser et en trouvant de nouvelles façons de traverser les planètes extraordinaires qu'il visitera au cours de son aventure.Star Wars Jedi: Survivor est maintenant disponible en magasin et dans les boutiques en ligne sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC via l'EA app, Steam et l'Epic Games Store.Je n'ai toujours pas fait le jeu, mais je l'attend de pied ferme.