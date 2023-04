La promotion du film The Flash continue et après la statuette de Batman (celle de Flash aura son post demain), voici une statue grandeur nature du Batman de Michael Keaton.Cette statue nous permet d'en voir plus sur le nouveau costume de l'homme chauve-souris et il défonce pas mal.Le plastron a bien changé, de même que la ceinture, les gants et finis les Nike entre autres. La capuche a l'air d'être beaucoup plus confortable que lors du film de 1989.