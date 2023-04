Les objets de collection pour le film The Flash commencent doucement à se dévoiler et il y a un petit Batman fort sympathique.La statuette est fabriqué par DC Collectibles, qui l'on ne présente plus et elle mesure environ 30cm entièrement en résine.Par contre, pour le prix, 250€ sans les frais de port. Une figurine Flash est elle aussi disponible, par contre, rien concernant Supergirl, elle sera sans doute disponible dans un coffret collector/Blu-ray.