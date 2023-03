palpable

Nintendo nous a présenté du Gameplay de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.Je sens déjà venir "c'est un Pro-N", je suis surtout un "Pro Gameplay interactif", pour une raison simple, pour rendre un environnementil faut qu'il soit le plus interactif possible avec une physique qui fait que l'on y croit.Beaucoup pensent que l'environnement réaliste suffit à rendre palpable l'expérience de jeu, bah non, quand tu as la manette en main, tu vois déjà les limites et surtout le coté irréaliste de la physique et de l’interaction, donc ça dénote, d'autant plus quand tu as des machines qui jouent la puissance (donc qui ont les possibilités pourtant d'allier les deux).Je lis souvent "Nintendo à un totem d'immunité"...ce n'est pas une question de "totem d'immunité" mais de savoir ce que l'on recherche dans un jeu vidéo principalement, c'est avant tout du "Gameplay" bien avant un "scénario", il faut un "but" ça c'est clair, mais pas une histoire complexe.Un gameplay réussi c'est à la fois une accessibilité immédiate dans la façon d'utiliser la manette (et donc l'agencement des boutons) et arriver à avoir moult possibilité sans avoir à regarder la manette (ça doit être comme une évidence, encore mieux INSTINCTIF), combien de fois des jeux ont réussis a avoir un gameplay riche et simple d'accès avec peu de bouton.L'un des plus grand jeux vidéo reste : Tetris, aucun scénario, mais une mécanique redoutable.Quand tu vois par exemple The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, le champs des possibles s’ouvrent dans ta tête, c'est ça que recherche les joueurs.Nous avons de plus en plus des séquences de Gameplay lors des différents événements des constructeurs, ils ont compris ce qui fait la force d'un jeu vidéo.Pourquoi les jeux indés ont autant la côte ?Car justement, ils compensent des graphismes moins "spectaculaire" au profit d'une expérience de jeu (avec plein d'idée de gameplay) innovante (c'est pas le cas de tout les jeux indés, mais combien de jeux indés ont réussis à être plus intéressant que nombre de AAA).Quand le sage regarde les possibilités interactives du gameplay à la physique "réaliste", l’idiot regarde les environnements avec un faux-semblant de réalisme.