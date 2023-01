Et pour terminer, j'attends beaucoup du PSVR2.



J'espère qu'il sera à la hauteur de l'attente, surtout vu le prix (même si tout est compris dedans) de l'accessoire, il me manque encore quelques jeux pour réellement me convertir (celui qui me ferait craquer direct, un nouveau Astro Bot, qui est pour moi, le Mario de la VR), mais s'ils arrivent dessus, pour moi, ça sera l'accessoire qui me fera acheter la PS5 définitivement (car j'achète Sony principalement pour les jeux "japonais" et pour ce PSVR2).

10 ) Planet of LanaJ'aime l’atmosphère, une forme de "légèreté", de quoi passer un bon moment de détente.9 ) ReplacedCette ambiance, il se dégage quelque chose de ce jeu, tu sens que tu va prendre une claque artistique plus d'une fois et que le scenario pourrait être intéressant, une sorte d'antithèse de Planet of Lana.8 ) The Last Case of Benedict FoxLe coté "metroidvania" mélangé à l'univers de Lovecraft, ça peut me plaire, le gamelay à l'air classique, mais solide.7 ) Fire Emblem EngageJ'ai pas accroché plus que ça à Fire Emblem : Three Houses, mais là je le sens mieux, plus "maitrisé".6 ) Dead Space remakeJe n'ai pas fait le jeu à l'époque, c'est surtout que j'ai entendu et vu qu'il y avait des "suites", mais d'après ce que j'ai comprit, le premier se suffit à lui même, donc là j'aurais l'occasion de jouer à la version "Ultime" d'un jeu qui m'a toujours fait envie.5 ) Have a Nice DeathJ'aime beaucoup l'ambiance, il y a un feeling que je ressens qui me parle.4 ) Stellar BaldeParfois l'impression de voir un mélange entre Bayonetta et Nier Automata...rien que ça, ça me donne envie.3 ) The Legend of Zelda : Tears of the KingdomÉvidement que j'attends, est-ce que nous aurons l'effet "The Legend of Zelda : Majora's Mask", un moteur similaire mais une approche différente qui relance tout l’intérêt.2 ) Resident evil 4 RemakeL'un des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie...Capcom va rappeler qui est le patron pour les remakes.1 ) The Plucky SquireDès la présentation je me suis dit "je le veux", il y a tout ce que j'aime de l'idée que je me fais des jeux vidéo, maintenant, c'est la cohérence de l'ensemble qui va faire que je vais adorer (si c'est bien amené) ou détester (si c'est mal amené...et encore plus être déçus)