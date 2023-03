Le jeu Figment Valley 2 est a la fois destiné au plus jeune comme au plus vieux, de part son univers. Le jeu se lit de plusieurs façons différentes, le côté coloré et chaleureux des visuels en fait un petit jeu vraiment sympa pour les plus jeunes et le niveau de lecture, bien torturé pour les plus vieux. Car oui, aussi beau et coloré soit-il, Figment Valley 2, nous propose de parcourir l'esprit tourmenté, avec une belle dose de dépression au bout.Le jeu est un puzzle game, où l'on incarne donc un père de famille qui devra surmonter tous ses problèmes pour remettre de l'ordre dans sa tête.Comme je le disais plus haut, le jeu est vraiment très joli, la direction artistique est plutôt folle je trouve, j'aime beaucoup "Colette". Et les musiques resteront un petit moment dans votre tête, la encore pour un petit jeu, nous sommes sur quelque chose de qualité.Enfin voilà, vous devez jouer au jeu car c'est vraiment très très très bien.