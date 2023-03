Dans la partie 5 de notre série Gameplay, nous sommes confrontés aux défis et aux rencontres trouvés dans le monde de Tchia. Ce ne sont pas que des couchers de soleil, des explorations et des panoramas dans ce magnifique paradis, vous devrez utiliser votre intelligence pour déjouer l'ennemi. Stockez, préparez et nettoyez les forteresses ennemies. Besoin du dessus ? Alors les sentiers Totem vous permettront d'atteindre votre plein potentiel !

Tchia - Gameplay Series: Challenges and EncountersSortie prévue le 21 mars sur PC et supports PlayStation, sans avec du Day One dans le service PS Plus, si vous êtes abonné au minimum au PS+ Extra.