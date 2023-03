Front Mission 2: Remake associe une stratégie intense à un scénario profond et impliqué.

12 ans se sont écoulés depuis le deuxième conflit Huffman. La République populaire appauvrie d'Alordesh souffre d'un grave déclin économique depuis la fin de la guerre. Le 12 juin 2102, les soldats de l'armée d'Alordesh se soulèvent et, menés par Ven Mackarge, déclarent leur indépendance vis-à-vis de l'OCU (Oceania Cooperative Union).

Dans Front Mission 2 : Remake, la perspective bascule entre trois personnages : Ash, Lisa et Thomas, créant une vision du monde qui va au-delà d'une simple dichotomie entre le bien et le mal.

Le jeu Front Mission 2: Remake se date, avec une sortie prévue le 12 juin 2023, en exclusivité sur Switch.Forever Entertainment se chargera de la distribution du jeu.