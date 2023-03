Le film Scream VI s'apprête à sortir en salle dès le 8 Mars.C'est la chanteuse qui interprète le titre de la chanson du film.Réalisé par : Matt Bettinelli-Olpin & Tyler GilletProduit par : William Sherak, James Vanderbilt, Paul NeinsteinAvec : Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Jenna Ortega, Tony Revolori, Josh Segarra, Samara Weaving with Hayden Panettiere et Courteney Cox

Après les derniers meurtres de Ghostface, quatre survivants quittent Woodsboro pour un nouveau chapitre. Dans Scream VI, Melissa Barrera (“Sam Carpenter”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy Meeks-Martin”), Mason Gooding (“Chad Meeks-Martin”), Jenna Ortega (“Tara Carpenter”), Hayden Panettiere (“Kirby Reed”) et Courteney Cox (“Gale Weathers”) reprennent leurs rôles dans la franchise aux côtés de Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra et Samara Weaving.

