Père et fille T02







C'est l'histoire d'une famille mono-parentale composée de Chihiro, le père, et de sa fille Shima, en première année de collège. Lui, est un père qui dit tout ce qui lui passe par la tête sans penser aux conséquences, tandis que sa fille trouve ça horripilant. Pourtant, que ce soit au bureau ou à l'école, tous deux doivent parfois taire leurs intentions et se confronter à la réalité... C'est peut-être leur façon de renforcer leurs liens en tant que père et fille ? Au fil des saisons, le quotidien sans chichi d'un père et de sa fille !



Sortie: 01 Février 2023

Pages : 144

Scénariste : Asami Sekiya

Dessinateur : Asami Sekiya

Traducteur : Elena Faure

-----------------------------



The Chilling Dead T03







Dans les limbes, des morts-vivants pas assez bons pour aller au ciel, mais pas mauvais non plus au point d’aller en enfer, se la coulent douce et vivent éternellement dans la sérénité... Même après la mort, la vie peut être pleine de surprises ! C’est en tout cas ce que nous apprennent Bonzo, Vampy, Nero et tous leurs amis des limbes. Quand ils ne sont pas occupés à braver les éléments (et sans Wi-Fi, qui plus est) ou à arrêter une guerre entre ange et démon (pour une pièce de monnaie), ils s’affrontent dans un tournoi de sumo, partent à la découverte des secrets de leur résidence, et même… visitent le monde des humains !



Sortie: 01 Février 2023

Pages : 128

Scénariste : Shûji Takeya

Dessinateur : Shûji Takeya

Traducteur : Sarah Boivineau

-----------------------------



Othello







Le valeureux général Othello, gouverneur de Chypre, est de retour après avoir vaincu les Turcs. Il vient aussi d’épouser en secret la belle Desdémona, très éprise de lui, contre l’avis de son père. Son redoutable officier Jago, terriblement déçu de ne pas avoir eu le poste qu’il convoitait, est prêt à tout pour détruire son supérieur. L’homme décide alors de se venger et invente de perfides stratagèmes pour faire croire à Othello que sa femme le trompe avec l’honnête Cassio. Le général sombre peu à peu dans la folie de la jalousie, précipitant les protagonistes vers une fin tragique et sanglante.





Sortie: 08 Février 2023

Pages : 420

Dessinateur : Julien Choy

D'après l'oeuvre de : William Shakespeare

Auteur : William Shakespeare

Adaptateur : Crystal S. Chan

-----------------------------



Princesse Détective T15







L’inspecteur Mikekado semble épris de la propriétaire de son appartement, ce qui ne plaît pas beaucoup à Hinami ! D’ailleurs, la sœur de la propriétaire a été tuée et c’est elle qui en est la suspecte numéro 1. Hinami est appelée sur les lieux afin d’aider M. Mikekado à élucider cette affaire. Les talents de l'astucieuse Princesse Détective seront également sollicités pour arrêter une nouvelle fois le lapin aux horloges et pour trouver un prétendu voleur de lingots d’or ! Toi aussi, aide Hinami à résoudre les énigmes !!



Sortie: 15 Février 2023

Pages : 192

Scénariste : Mayuki Anan

Dessinateur : Mayuki Anan

Traducteur : Yumena Miyanaga

-----------------------------



Mère Teresa







D'une générosité absolue, Mère Teresa dédia sa vie aux pauvres et aux déshérités, inspirant des générations de bénévoles à travers le monde. Née en 1910, Anjezë Gonxhe Bojaxhiu comprend à seulement douze ans ce qu'elle veut faire de sa vie : aider les pauvres. Elle s'engage donc dans la religion afin d'être envoyée en Inde où la misère est partout. Ce n'est qu'après plusieurs années entre les murs rassurants d'une école, que Mère Teresa atteint enfin son but et pénètre dans les bidonvilles de Calcutta pour aider les populations qui n'ont plus rien. Elle crée les uns après les autres des lieux pour s'occuper des mourants, des orphelins ou encore des lépreux. Peu à peu, sa congrégation religieuse se répand dans le monde entier pour sauver ceux dans le besoin, menant Mère Teresa jusqu'au prix Nobel de la paix.



Sortie: 15 Février 2023

Pages : 160

Scénariste : Nao Yazawa

Dessinateur : Nao Yazawa

Superviseur : Morihiro Oki

-----------------------------



Bôken shônen : rêves d'enfance







Dans nos rêves d’enfance, tout était possible. On était invincibles. Maintenant qu’on a grandi, cet esprit d’aventure doit bien exister encore, quelque part au fond de nous. À travers ces sept petits bijoux tendres et un peu étranges, découvrez l’étendue du talent de Mitsuru Adachi, peintre virtuose de la jeunesse sur laquelle il jette ici un regard en arrière empreint de nostalgie.



Sortie: 15 Février 2023

Pages : 232

Scénariste : Mitsuru Adachi

Dessinateur : Mitsuru Adachi

Traducteur : Yohan Leclerc

-----------------------------



Katsu! T01







Katsuki Satoyama, lycéen, menait une existence très ordinaire jusqu’à ce qu’il décide de s’inscrire au gymnase de boxe de son quartier. En réalité, c’est pour se rapprocher de sa camarade de classe, Catsuki Mizutani, qu’il a franchi ce pas, mais il ignorait que cette dernière déteste la boxe ! Sous ses airs un peu mystérieux, Catsuki s’avère être une cogneuse redoutable et Katsuki fait tout ce qu’il peut pour éviter que la jeune fille découvre son secret. Puis, un jour, par un malheureux concours de circonstances, les voilà qui se retrouvent face à face sur un ring !



Sortie: 15 Février 2023

Pages : 370

Scénariste : Mitsuru Adachi

Dessinateur : Mitsuru Adachi

Traducteur : Thibaud Desbief

-----------------------------

Les sorties du mois de Mars des éditions NobiNobi sont dévoilés.