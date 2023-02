Iron Studio dévoile du lourd en ce moment, surtout sur Star Wars, avec un Dark Vador énorme et le vaisseau Mando's N-1 Starfighter, vu dans The Book of Boba Fett (je vous en reparle plus tard).En attendant, place a cette masterpiece, Vador assis sur son trône dans sa forteresse sur Mustafar.Le prix de la bête, 1100€ Outch !!!