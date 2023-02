Batman Gotham Knights #5







L'enquête de Bruce Wayne pour découvrir les origines de la vague épidémique qui s'est abattue sur Gotham se poursuit. Entre le Gotham d'aujourd'hui et celui de 1847, les pistes se croisent pour révéler ce mystère. Après la découverte d'un mystérieux carnet surgi du passé, Robin pénètre dans le laboratoire d'où semble tout droit venir le virus Golden Iris. La tension augmente encore d'un cran alors que les menaces se font plus redoutables pour Le Fugitif d'un côté, et Batman et ses associés de l'autre.



Collection : URBAN GAMES

Série : Batman Gotham Knights

SCÉNARISTE : EVAN NARCISSE

DESSINATEUR : ABEL

TRADUCTEUR : BENJAMIN VIETTE

Date de sortie : 03 mars 2023

Pagination : 32 pages

Contenu vo : #5

Prix : 4.90€

-----------------------------



Geoff Johns presente Flash tome 6







En acceptant la face cachée de Barry Allen, le jeune Wally West s'est imposé comme le digne héritier de son mentor dans le rôle de Flash, l'homme le plus rapide du monde. Juste à temps pour affronter les Lascars, ses ennemis de toujours, dont les différends mettent la ville de Keystone City à feu et à sang. Emporté par le conflit qui oppose les super-vilains, Flash est sur le point d'assister au retour de deux figures venues de son passé. Il ne lui reste plus qu'à déterminer s'il s'agit d'alliés ou d'adversaires.



Collection : DC Signatures

Série : Geoff Johns présente Flash

SCÉNARISTE : GEOFF JOHNS

DESSINATEUR : HOWARD PORTER

TRADUCTEURS : JÉRÉMY MANESSE, MAXIME LE DAIN

Date de sortie : 03 mars 2023

Pagination : 472 pages

Contenu vo : The Flash #220-225, Final Crisis: Rogues' Revenge #1-3, The Flash: Rebirth #1-6, Blackest Night: Flash #1-3

Prix : 35 €

-----------------------------



Shazam Rebirth tome 2







Le jeune Billy Batson dispose des pouvoirs magiques de Shazam. Mais il est également en mesure de les distribuer, dotant ses frères et soeurs de capacités surhumaines. Mais cette famille de surhommes découvre qu'ils sont destinés à régner sur les sept royaumes. Explorant ces domaines étranges, ils doivent également identifier le septième membre de leur groupe. Mais de nombreux obstacles se dressent sur leur route, parmi lesquels la Société des Monstres ainsi qu'un homme que Billy ne pensait plus jamais revoir : son propre père.



Collection : DC Rebirth

Série : Shazam Rebirth

SCÉNARISTE : GEOFF JOHNS

DESSINATEURS : DALE EAGLESHAM, MARCO SANTUCCI

TRADUCTEUR : BENJAMIN VIETTE

Date de sortie : 03 mars 2023

Pagination : 240 pages

Contenu vo : Shazam #7-15

Prix : 24 €

-----------------------------



Batman – One Bad Day : le Sphinx







Un homme vient d'être tué en plein jour. Et son cadavre porte la marque du Sphinx. Mais les raisons du crime ne semblent pas être claires... En revanche, le modus operandi du criminel implique comme toujours de nombreuses énigmes pour retracer sa piste. Et les règles du jeu sont strictes. Batman devra mettre tout son talent de détective au service de ce nouveau jeu de piste pour comprendre les véritables motivations du meurtrier.



Collection : DC Deluxe

Série : Batman - One Bad Day

SCÉNARISTE : TOM KING

DESSINATEUR : MITCH GERADS

TRADUCTEUR : JÉRÔME WICKY

Date de sortie : 17 mars 2023

Pagination : 72 pages

Contenu vo : Contenu : Batman - One Bad Day : The Riddler

Prix : 15 €

-----------------------------



Flashpoint Beyond







LE MONDE DE FLASHPOINT, À l'ORIGINE DU GRAND BOULEVERSEMENT DE 2011, EST DE RETOUR !

Après avoir tout sacrifié pour aider Flash à remodeler l'univers et sauver la vie de Bruce Wayne, Thomas Wayne se réveille dans un monde qu'il croyait disparu. Contraint d'enfiler à nouveau le masque de Batman, il arpente les rues de Gotham à la recherche de réponses. Une quête qui pourrait bien l'envoyer aux quatre coins du monde ; notamment en Europe.



Collection : DC Infinite

Série : Flashpoint Beyond

SCÉNARISTE : GEOFF JOHNS

DESSINATEURS : XERMANICO, EDUARDO RISSO

Date de sortie : 17 mars 2023

Pagination : 216 pages

Contenu vo : Flashpoint Beyond #0-6

Prix : 21.01 €

-----------------------------



House of Slaughter tome 2







En recrutant Jace Boucher, seul rescapé d'une éminente famille de chasseurs, La Loge du massacre ne pensait pas faire entrer le loup dans la bergerie. Bien décidé à venger sa famille, il aura fallu l'intervention de son colocataire, ami et amant Aaron Slaughter pour l'empêcher d'assassiner jusqu'au Directeur de la Maison Slaughter. Durant quinze longues années, Aaron fut missionné pour traquer et éliminer le renégat en fuite, mais entre sa loyauté envers famille d'accueil et ses sentiments pour Jace, Aaron pris la lourde décision de jouer la carte du double-jeu. Mais pour combien de temps ?



Collection : Urban Indies

Série : House of Slaughter

INFOS

SCÉNARISTES : JAMES TYNION IV, SAM JOHNS, TATE BROMBAL

DESSINATEURS : LETIZIA CADONICI, CHRIS SHEHAN

TRADUCTEUR : JULIEN DI GIACOMO

Date de sortie : 17 mars 2023

Pagination : 136 pages

EAN : 9791026821816

Contenu vo : House of Slaughter #1-5Contenu : House of Slaughter #6-10

Prix : 17 €

-----------------------------



Nightwing Infinite tome 3







Dick Grayson a protégé les personnes persécutées par les brutes dans sa jeunesse, a combattu le mal aux côtés de Batman en tant que Robin, et a consacré sa richesse récemment héritée à améliorer la vie des plus démunis de Blüdhaven en tant que Nightwing. Sa gentillesse et sa générosité ont toujours guidé sa vie. Mais aujourd'hui, un nouveau méchant rôde dans les ruelles et s'attaque aux coeurs des plus vulnérables de la ville. Qui est cette nouvelle menace terrifiante nommée Heartless, et arrachera t-il le plus grand coeur de tout Blüdhaven ?



Collection : DC Infinite

Série : Nightwing Infinite

INFOS

SCÉNARISTE : TOM TAYLOR

DESSINATEUR : BRUNO REDONDO

TRADUCTEUR : THOMAS DAVIER

Date de sortie : 17 mars 2023

Pagination : 136 pages

EAN : 9791026826866

Contenu vo : Nightwing #93-97

Prix : 17 €

-----------------------------



Green Lantern Corps tome 2







Sortis victorieux à l'issue de la Guerre de Sinestro, les Green Lantern se retrouvent à pourchasser les anneaux jaunes éparpillés à travers la galaxie afin d'empêcher la création d'un nouveau Corps dissident. Mais lorsque l'un de ces anneaux se retrouve en la possession de Mongul, le conquérant extraterrestre qui a dévasté la ville de Hal Jordan, Coast City, nos héros se retrouvent face à un adversaire d'autant plus dangereux qu'il n'hésite pas à utiliser la Miséricorde Noire, une plante permettant d'asservir tout un chacun en lui offrant en hallucination ses désirs secrets.



Collection : DC Classiques

Série : Green Lantern Corps

INFOS

SCÉNARISTE : PETER TOMASI

DESSINATEUR : PATRICK GLEASON

TRADUCTEUR : BENJAMIN VIETTE

Date de sortie : 24 mars 2023

Pagination : 448 pages

EAN : 9791026825883

Contenu vo : Green Lantern Corps: Ring Quest (#19, 20, 23-26), Green Lantern Corp: Sins Of The Star Sapphire ( #27-32) Green Lantern Corps: Emerald Eclipse (#33-3

Prix : 35 €

-----------------------------



Une soif légitime de vengeance tome 2







Accompagné du jeune Xavier, qu'il se fait un devoir de protéger, Sonny a vu sa vie basculer dans une spirale de violence infernale. Fuyant une nuée de tueurs potentiels, il n'a d'autre choix que d'accorder sa confiance à des personnes douteuses. Mais quel espoir un homme ordinaire peut-il bien nourrir face à une horde d'ennemis aussi riches que puissants, et prêts à tout pour parvenir à leurs fins ?



Collection : Urban Indies

Série : Une soif légitime de vengeance

SCÉNARISTE : RICK REMENDER

DESSINATEUR : ANDRÉ ARAÚJO

TRADUCTEUR : BENJAMIN RIVIÈRE

Date de sortie : 24 mars 2023

Pagination : 152 pages

Contenu vo : A righteous Thirst for Vengeance #6-12

Prix : 19.91 €

-----------------------------



Batman Gotham Knights #6







Une toxine semblable à celle de l'Epouvantail semble s'être emparée de Gotham. Tous les habitants, fans de sport, de jeux vidéo, de mode, semblent dopés à la sérotonine et cherchent à obtenir tous les goodies possibles liés à leur passion, quitte à s'en prendre violemment aux autres. L'enquête de Bruce Wayne le mène vers Blüdhaven, la ville protégée par Nightwing, mais ce dernier ne semble pas ravi de voir son ancien mentor débarquer sur ses terres...



Collection : URBAN GAMES

Série : Batman Gotham Knights

SCÉNARISTE : EVAN NARCISSE

DESSINATEUR : ABEL

TRADUCTEUR : BENJAMIN VIETTE

Date de sortie : 31 mars 2023

Pagination : 32 pages

Contenu vo : #6

Prix : 4.90€

-----------------------------

Les nouveautés de chez Urban Comics pour le mois de Mars 2023 sont dévoilés et c'est un petit mois pour ma part.Même s'il y a du lourd, j'ai pas mal de comics en attentes.