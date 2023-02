La série Minx, s'apprête à débarquer sur OCS dès le mois de Mars, le 21 Mars pour être précis. A signaler également la présence parmi les producteurs de la série de Paul Feig, à qui l’on doit notamment la création de la série culte "Freaks & Geeks", mais aussi la réalisation des films "Mes meilleures amies" et "SOS Fantômes".La première saison est composée de 10 épisodes.Au casting, nous retrouverons Ophelia Lovibond, Jake Johnson, Idara Victor, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Angarano, Oscar Montoya et Alicia Hannah-Kim.

posted the 02/25/2023 at 02:40 PM by leblogdeshacka