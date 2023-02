Joker: One Operation Joker a présenté au monde le prince clown du crime "papa"

Joker: One Operation Joker est peut-être le manga le plus notoire et a attiré l'attention internationale en 2022 pour son intrigue décalée. Initialement publié en série dans le magazine manga hebdomadaire Morning , l'histoire est écrite par Satoshi Miyagawa ( Uchuu Senkan Tiramisu ) et illustrée par Keisuke Gotou. Joker: One Operation Joker voit le Clown Prince of Crime élever un bébé Bruce Wayne, qui vieillit dans l'histoire en raison d'un accident anormal. Le titre fait référence à l'expression japonaise wanope , qui se traduit approximativement par "une personne" ou "une opération", et est parfois utilisée pour désigner un parent célibataire.

Superman contre Meshi voit l' homme d'acier plonger dans les plaisirs culinaires , des bols de curry aux sushis à tapis roulant. Écrite par Miyagawa avec des illustrations de Kai Kitago, la série est un regard léger sur Superman appréciant les chaînes de restaurants et partageant des repas avec d'autres membres de la Justice League. Le titre fait référence au mot japonais meshi , qui fait référence au riz et est également un terme général utilisé pour un repas.

Après, Batman : Justice Buster, deux nouveaux mangas s'apprêtent à débarquer au format numérique aux US. Un manga centré sur le Joker avec Joker: One Operation Joker, où l'on découvre le prince du crime élevé un bébé Batman et Superman contre Meshi, qui nous offre un récit sur l'homme d'acier complètement fou.Il y a de très fortes chances, pour que les deux livres débarquent en physique chez nous avec Pika Edition à la distribution.