Far Cry 6

Far Cry 6 vous plonge dans une révolution moderne dans un monde chaotique et rempli d'adrénaline. Affrontez le dictateur tyrannique Antón Castillo pour venir à bout de son terrible régime. Utilisez des armes, des sacs à dos, des véhicules bricoles et des animaux de compagnie pour lancer une révolution. Vous pourrez également profiter de ce week-end de trois missions spéciales : Danny & Danny vs Everybody , avec Danny Trejo, All Blood , en compagnie de Rambo, ainsi que The Vanishing , inspiré de Stranger Things.

NBA 2K23

Soyez à la hauteur de ce qu'on attend de vous et exprimez tout votre potentiel dans NBA 2K23 . Mesurez-vous aux plus grandes joueuses et joueurs du monde et faites vos preuves dans Ma CARRIÈRE. Associez les All-Stars d'aujourd'hui avec des légendes éternelles dans MyTEAM. Créez votre dynastie dans Mon MG, ou dirigez la ligue à votre façon avec Ma LIGUE. Affrontez les équipes de la NBA ou de la WNBA dans JOUEZ MAINTENANT et découvrez une jouabilité ultra-réaliste. Comment allez-vous répondre à l'appel ?

Les jeux du programme Free Play Days sont dévoilés avec en plus de Far Cry 6, NBA 2K 23. Membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu'au lundi 20 février à 7h59 , heure française.