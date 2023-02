A prochaine grosse claque de Apple TV sera Extrapolation et son casting cinq étoiles.Au casting de cette série d'anthropologie, nous retrouverons, Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan, David Schwimmer et bien d'autres.La série Extrapolation est attendue pour le 17 Mars en exclusivité sur AppleTV

Dans un avenir proche, les effets du changement climatique vont entrés dans la vie quotidienne des gens. Huit histoires entrelacées explorent les choix intimes qui doivent être faits lorsque la planète change plus vite que la population.

posted the 02/15/2023 at 05:16 PM by leblogdeshacka