La nouvelle bande-annonce présente aux joueurs les habitants les plus importants de Minato, des alliés qui se révèleront précieux dans leur quête pour triompher des Kemonos qui ravagent les alentours de la ville et menacent les habitations. À mesure que les redoutables Kemonos sont vaincus, ceux-ci abandonnent leur fil céleste afin que les chasseurs puissent l’utiliser pour atteindre leurs propres objectifs. Avec l’aide de l’ancienne technologie des Karakuris, protégez le village et le peuple de Minato de la catastrophe.

Le jeu Wild Hearts nous donne un aperçu plus détaillé du village de Minato.Wild Hearts sera disponible en magasin et en ligne le 17 février 2023. Les versions PlayStation 5, Xbox Series X|S seront proposées au prix de 79,99 €. Les versions PC via Origin, Steam et Epic Game Store seront proposées au prix de 69,99 €.