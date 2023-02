Vivienne Niemantsverdriet, l'olympienne multidisciplinaire devenue chef célèbre, devenue maître armurier et travaillant maintenant pour la police de Hong Kong, nous donne un aperçu rapide de l'histoire de Wanted: Dead jusqu'à présent.



Avec la Grande Guerre qui a mis fin au monde que nous connaissions autrefois, les super pouvoirs qui régnaient sur nous sont maintenant devenus obsolètes. Cela a fait place à une force puissante appelée Dauer Synthetics, la police de Hong Kong faisant partie de leur sécurité privée. C'est là que l'unité Zombie entre en jeu en tant qu'équipe d'élite travaillant en dehors du cadre des forces de police traditionnelles. Le maître armurier Vivienne travaille pour eux aux côtés de Cortez, Doc, Herzog, Captain Simmons et Detective Stone.



Les joueurs joueront le rôle de l'élégant mais mortel lieutenant Hannah Stone, entrant dans une vision sombre et dangereuse du cyberpunk de Hong Kong en tant que chef de l'unité zombie. Les compétences de combat hack-n-slash supérieures de Stone combinent style et substance, offrant des séquences au ralenti sympas et des mécanismes de rupture d'os et de sectionnement de membres.



Wanted: Dead propose une expérience vraiment hardcore où les combats ne sont pas pour les âmes sensibles. Offrant un mélange brutal de combats à l'épée au corps à corps impitoyables, de jeux de tir passionnants et d'un système unique de sectionnement des membres, Wanted: Dead est développé par le talent derrière la série Ninja Gaiden et transporte l'ADN de cette série dans cette lettre d'amour à la sixième génération de consoles.

"Nous avons hâte que vous rencontriez les personnages amusants et excentriques de Wanted : Dead", a déclaré Sergei Kolobashkin, fondateur et directeur créatif de 110 Industries. « Nous sommes certains que vous tomberez amoureux d'eux ! »

Développé par le studio japonais Soleil, Wanted: Dead montre qu'il y a bien plus qu'il n'y paraît dans la nouvelle bande-annonce qui plonge plus profondément dans l'histoire de Wanted: Dead et qui nous rencontrerons en cours de route.Le jeu Wanted Dead sera disponible dès le 14 Février 2023.