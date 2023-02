L’Anthologie Game Boy & Virtual Boy – Édition Brick ‘n’ Destroy en tirage limité et numéroté inclut le jeu inédit Game Boy Brick ‘n’ Destroy, l’édition 3D de l’Anthologie Game Boy & Virtual Boy, le fourreau collector & les lunettes anaglyphes.

L’Anthologie Game Boy rend hommage à cette console aujourd’hui culte, à travers son histoire, son catalogue de plus de 1050 jeux, sa technologie et ses différentes variantes.

posted the 02/09/2023 at 08:42 PM by leblogdeshacka