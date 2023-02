De nouveaux mangas Star Wars viennent enrichir l’univers en librairie dès le 19 avril !Dès le 19 avril, que la force soit avec vous en librairie pour découvrir les nouvelles séries de l’univers Star Wars avec Star Wars - The Mandalorian et Star Wars : Visions. Collection Star Wars Manga.

En 1 seul tome, Star Wars : Visions, est une adaptation de la série Star Wars : Visions diffusée sur Disney +. Cette anthologie comprend 4 histoires issues de 4 épisodes de la série, tous réalisés par des mangakas expérimentés dont Kamome Shirahama la mangaka de L’Atelier des Sorciers : o L’Ancien par Kamome SHIRAHAMA (L’Atelier des Sorciers) o Les Jumeaux par Keisuke SATO (Little Witch Academia) o Le Neuvième Jedi par Yûsuke ÔSAWA (Star Wars - The Mandalorian, Green Worldz) o Lop & Ocho par Haruichi (Star Wars - Leia, Princesse d’Alderaan)

Star Wars : Visions : Un seul univers… plusieurs visions !. Un forgeron de sabres lasers, une esclave qui lutte contre le joug de l’Empire, un Jedi et son padawan qui explorent la bordure extérieure, des jumeaux issus du côté obscur… Quatre histoires courtes qui s’inscrivent dans l’univers Star Wars, adaptées de la série animée évènement Star Wars : Visions qui revisite avec audace et talent la mythique saga !

Série en cours, Star Wars - The Mandalorian, est l’adaptation en manga de la série de Disney + qui retrace les aventures de Mando, chasseur de primes mandalorien et de Grogu, enfant de la même espèce que Yoda, aux pouvoirs mystèrieux. Un manga reprend 1,5 épisode de la série. À noter que la saison 3 est attendue sur Disney + en février 2023.

Star Wars - The Mandalorian : Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... ...se déroule l’histoire d’un loup solitaire et d’un enfant aux pouvoirs étranges. Cinq ans après la mort de Dark Vador, la paix n’est pas encore revenue car les survivants de l’Empire Galactique continuent de fomenter des troubles, dans l’ombre... Après la capture mouvementée d’un Mythrol sur une planète glacée, Mando, chasseur de primes tenant son surnom de ses origines mandaloriennes, cherche une nouvelle mission qui paye bien. Greef Karga, un agent de sa Guilde, l’oriente vers un mystérieux Client qui le charge de lui ramener un Objectif... mort ou vif. Mando ne sait pas encore que cette quête va bouleverser son existence ! La série évènement adaptée en manga !

