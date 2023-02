Si vous ne connaissez pas George Quiz, c’est un blind test musical aussi bien en physique qu'en demat.Pour le contenu physique, nous avons droit à une belle boîte avec à l'intérieur, deux sets de cartes, des crayons de papier, la notice explicative, un bloc de 25 feuilles et des crédits d'une valeur de 10€.Ici pas besoin de choisir inlassablement une chanson sur YouTube et donc chaque joueur peut immédiatement jouer une partie. Les parties s'enchaînent avec des centaines d'extraits lancés automatiquement, pour avoir les réponses, il suffit juste de les demander et le jeu nous les délivre immédiatement.Pour jouer, il faut obligatoirement télécharger l'application Georges sur l'App Store ou sur Android. Ensuite, il suffit de donner son âge et sa nationalité. Le logiciel définit une playlist idéale pour avoir un maximum de chances de gagner.Après, il y a aussi la possibilité de sélectionner vos propres styles musicaux entre Rock, Rap, Pop et Variété.Enfin, l’application comporte plusieurs modes de jeu :Ici, c’est la rapidité qui prime puisque le joueur trouvant le titre et/ou l’interprète des extraits le premier remporte 1 ou 2 points suivant son nombre de réponses exactes.Pas de temps, mais une playlist de 10 titres, l’équipe ayant le plus de bonnes réponses gagne la partie.C’est le mode « jeu de société » puisque les participants utilisent les cartes fournies dans la boîte.Ainsi, chaque partie est différente de la précédente, évitant par conséquent la lassitude.Georges Quiz a choisi l'option où on achète des packs de crédits avec trois formules proposées : 25 chansons pour 0.99 €, 150 pour 4.99 € ou 350 pour 9.99 €.Les soirées risquent de coûter très cher, si vous décidez de jouer plusieurs heures, voire plusieurs week-ends.C'est plutôt sympa de jouer avec des potes, l'appli est complète et ça démarre rapidement. Mais comme dit plus haut, il faudra débourser quelques Euros pour bien profiter du jeu.